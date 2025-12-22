Oddi: “Lazio a doppia faccia, non capisco dove può arrivare”

Le parole dell’ex biancoceleste sul momento della squadra di Sarri

Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Intervenuto ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi ha parlato del momento della Lazio, soffermandosi anche sul problema relativo alla poca realizzazione dell’attracco biancoceleste.

Queste le sue parole:

È una Lazio dalla doppia faccia, non riesco a capire dove può arrivare. Doppia faccia anche dal punto di vista di quello che propone. Dal punto di vista difensivo nulla da dire, ma se non fai i gol è dura pensare di vincere. Purtroppo la Lazio non ha un bomber".

Castellanos sa giocare a calcio, ma l’attaccante deve segnare. Quella è la prima cosa, c’è poco da fare. Noslin mi sta iniziando a piacere. Sbaglia meno, Dia non mi dispiace ma si inceppa. Abbiamo buoni attaccanti, ma dal punto di vista realizzativo non ci siamo.

Botta e risposta Fabiani Sarri sul mercato?Sembra quasi ci sia una smentita del secondo al primo. Grave, anche perché la Lazio è reduce dal problema del blocco passato. Ora non si può più sbagliare, è necessario qualche acquisto importante per pensare di poter arrivare tra le prima sei-sette della classifica. In difesa siamo ok, serve rinforzare l’altro reparto.

