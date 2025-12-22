Oddi: “Lazio a doppia faccia, non capisco dove può arrivare”

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi ha parlato del momento della Lazio, soffermandosi anche sul problema relativo alla poca realizzazione dell’attracco biancoceleste.

Queste le sue parole:

È una Lazio dalla doppia faccia, non riesco a capire dove può arrivare. Doppia faccia anche dal punto di vista di quello che propone. Dal punto di vista difensivo nulla da dire, ma se non fai i gol è dura pensare di vincere. Purtroppo la Lazio non ha un bomber".

Castellanos sa giocare a calcio, ma l’attaccante deve segnare. Quella è la prima cosa, c’è poco da fare. Noslin mi sta iniziando a piacere. Sbaglia meno, Dia non mi dispiace ma si inceppa. Abbiamo buoni attaccanti, ma dal punto di vista realizzativo non ci siamo.