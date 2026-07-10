Gila saluta: "Non so se ritroverò questo amore altrove, questa città è incredibile..."

Mario Gila, ormai ceduto a titolo definitivo al Milan, lascia definitivamente il club biancoceleste. Tramite un video pubblicato dalla Officialsslazio su YouTube, il difensore saluta e ringrazia la Lazio e tutti i tifosi laziali, un addio accompagnato da lacrime di commozione.

Ciao ragazzi, come state? Mi sa che questo è un addio. Vorrei ringraziarvi tutti. Dal primo momento che sono arrivato qua è stato molto emozionante, ero un bambino piccolo che aveva appena provato la sensazione di essere un giocatore professionale e con il tempo ho ritrovato delle persone e delle situazioni che mi hanno fatto diventare quello che sono adesso. Grazie ai tifosi, grazie ai miei compagni, alle persone che lavorano non solo dentro lo spogliatoio, ma anche fuori, esterno a quello che si vede. Grazie alla mia famiglia, alle persone che sono del mio circolo, che hanno sempre creduto in me. Grazie ai tifosi, compagni, allenatori, staff e le persone che lavorano in tutte le sezioni di questa Lazio. Vi ringrazio per tutto quello che mi avete dato, sicuramente credo che si possano fare cose migliori. Sono molto sicuro di questo, vi meritate di tutto, mi avete dato tutto l'amore possibile. Mi sono sentito un giocatore importantissimo qua, non so se ritroverò questo amore altrove, veramente questa città è incredibile e mi rimarrà sempre nel cuore. Forza Lazio sempre.