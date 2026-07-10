Mario Gila: ceduto a titolo definitivo al Milan

Ufficiale: Mario Gila lascia la Lazio

Con un comunicato ufficiale, la Lazio rende nota la cessione a titolo definitivo di Mario Gila al Milan. Il difensore spagnolo ha collezionato con il club biancoceleste un totale di 120 presenze e due gol, uno dei quali è stato segnato contro la Real Sociedad in Europa League.

Il comunicato ufficiale