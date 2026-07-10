Mario Gila: ceduto a titolo definitivo al Milan

Il comunicato ufficiale della Lazio

Alisia Cerqua /
Paolo Bruno
Paolo Bruno

Ufficiale: Mario Gila lascia la Lazio 

Con un comunicato ufficiale, la Lazio rende nota la cessione a titolo definitivo di Mario Gila al Milan. Il difensore spagnolo ha collezionato con il club biancoceleste un totale di 120 presenze e due gol, uno dei quali è stato segnato contro la Real Sociedad in Europa League. 

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Il comunicato ufficiale 

La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Mario Gila Fuentes all'AC Milan.

Gila, acquistato nell`estate 2022 dal Real Madrid, lascia i biancocelesti dopo 120 presenze e due gol.

Tutto il Club desidera ringraziare Mario per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro.

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