Mario Gila: ceduto a titolo definitivo al Milan
Il comunicato ufficiale della Lazio
Paolo Bruno
Ufficiale: Mario Gila lascia la Lazio
Con un comunicato ufficiale, la Lazio rende nota la cessione a titolo definitivo di Mario Gila al Milan. Il difensore spagnolo ha collezionato con il club biancoceleste un totale di 120 presenze e due gol, uno dei quali è stato segnato contro la Real Sociedad in Europa League.
Il comunicato ufficiale
La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Mario Gila Fuentes all'AC Milan.
Gila, acquistato nell`estate 2022 dal Real Madrid, lascia i biancocelesti dopo 120 presenze e due gol.
Tutto il Club desidera ringraziare Mario per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro.