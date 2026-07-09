Ass. Onorato: "Rocca alla manifestazione? Credo che le istituzioni non debbano mai parteggiare"

L'Assessore Alessandro Onorato ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Adnkronos nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario.

Le squadre di calcio hanno senso se esiste il tifo, senza tifo diventano operazioni commerciali e basta. Io ho un ruolo istituzionale, peraltro" sono "coinvolto in maniera diretta nello stadio della Lazio, quindi non posso parteggiare, credo che le istituzioni non debbano mai parteggiare ma devono rimanere terze, poi quando non hai un ruolo istituzionale puoi manifestare quello che vuoi sul tuo credo.

Non ci sono andato per questi motivi. Allo stesso tempo mi auguro che il presidente Lotito e i tifosi trovino un punto d'incontro. Perché essere tifosi della Lazio è una scelta particolare, veramente di parte, è una scelta di elite, minoranza qualificata. Se avessi voluto gioire, vincere trofei sarei diventato della Juve, dell'Inter, del Milan, ho scelto di essere della Lazio perché amo soffrire, amo anche concorrere a una gloria che talvolta è inaspettata.