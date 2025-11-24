Lazio-Lecce, prestazioni da record allo stadio Olimpico: i numeri

Grande serata ieri per la rosa biancoceleste, che è riuscita a chiudere la partita contro il Lecce con il 7° clean sheet e con la 3a vittoria consecutiva in casa, merito dei palloni mandati in rete avversaria da Matteo Guendouzi e Tijjani Noslin, 3 punti fondamentali che hanno permesso alla Lazio di scalare la classifica ed occupare momentaneamente il posto valido per la qualificazione in Conference League. Nonostante il poco il sostegno proveniente dagli spalti, dato che la maggior parte dei laziali non erano entrati per via della protesta, e dei problemi riscontrati da Danilo Cataldi e Mario Gila, le aquile sono riuscite ad esibirsi in ottime prestazioni.

Lazio-Lecce, i numeri della rosa biancoceleste nel primo tempo

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nel corso del primo tempo della gara, la Lazio ha mantenuto il 72% di possesso palla, è riuscita a costruire 5-6 buone occasioni e a chiudere la partita con 10 tiri a 0, tuttavia, soltanto il francese e l'ex Hellas Verona sono riusciti a centrare la rete avversaria. Come evidenziato dal Corriere della Sera, inoltre, l'ultimo incontro nel quale la formazione biancoceleste è riuscita a chiudere un primo tempo con almeno 10 conclusioni, senza concederne neanche una, risale alla sfida con il Monza del 9 febbraio della stagione scorsa, gara terminata 5-1 grazie alle reti di Adam Marusic, Taty, Dele-Bashiru e alla doppietta di Pedro.

I prossimi impegni delle aquile

Dopo il trionfo di ieri, la Lazio scenderà nuovamente in campo il 29 novembre ma stavolta allo stadio di San Siro, infatti, per le aquile sono in arrivo due grandi sfide contro il Milan, una in Campionato e una in Coppa Italia, in programma il 4 dicembre. Successivamente, la rosa dovrà prepararsi per l'incontro del 7 dicembre con il Bologna e poi pensare anche ai match contro Parma, Cremonese ed Udinese, partite che si giocheranno rispettivamente il 13, 20, 27 dicembre.