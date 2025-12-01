Vlahovic ko, stop lungo per l’attaccante

Esami preoccupanti per Vlahovic: lesione di alto grado all’adduttore

L’infortunio di Dusan Vlahovic è decisamente pesante: gli accertamenti medici hanno confermato una lesione di alto grado all’adduttore della coscia sinistra, un problema che costringerà l’attaccante della Juventus a un’assenza prolungata.

Dusan Vlahovic dovrà fermarsi per un lungo periodo. L’attaccante bianconero, uscito malconcio nel match contro il Cagliari, si è sottoposto agli esami che hanno confermato un quadro tutt’altro che rassicurante. La lesione all’adduttore sinistro è infatti di grado elevato. Serviranno ulteriori controlli per definire terapie e tempistiche per il rientro. Lo stop previsto è di almeno due mesi.

Il comunicato della Juventus e le possibili alternative in attacco

Esito degli esami

La nota ufficiale della Juventus recita:

“In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus–Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|Medical. Le verifiche hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro. Saranno necessari ulteriori consulti per stabilire le terapie più adatte”.

Le soluzioni in rosa

Adesso Spalletti dovrà trovare il modo di sostituire il centravanti serbo. Pur non essendoci un’altra punta pura, la Juventus può contare su Jonathan David e Openda, che però finora hanno inciso poco sotto porta: una rete per il canadese, nessuna per il belga. Con molte gare in arrivo, entrambi avranno spazio. Non è escluso che Yildiz, o persino Conceicao, possa agire da falso nueve.

L’attaccante rischia almeno due mesi di stop e potrebbe saltare oltre una dozzina di partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.



