Calciobidone 2025, i più grandi flop dell'anno: tutti i candidati
Diramata da Calciobidoni.it, Guerin Sportivo e Calcio 2000 la lista dei dieci candidati al Calciobidone 2025
Oltre a premiare i migliori calciatori del momento, i più incisivi per ogni ruolo, età, e tanto altro, Calciobidoni.it, Guerin Sportivo e Calcio 2000 hanno diramato nel tempo anche una lista dei peggiori flop dell'anno, e il giocatore che più ha deluso nell'ultima stagione di Serie A sarò insignito del cosiddetto “Calciobidone”. Quest'anno, per la 17° edizione, sono dieci i giocatori candidati tra tutte le squadre del campionato.
I dieci candidati
Douglas Luiz (Juventus)
Koopmeiners (Juventus)
Dovbyk (Roma)
Emerson Royal (Milan)
Joao Felix (Milan)
Okoye (Udinese)
Salama (Torino)
Sanabria (Torino)
Schuurs (Torino)
Taremi (Inter)
Lazio, nessun biancoceleste presente
Nessun biancoceleste presente in lista, mentre, come è ormai abitudine da ormai quattro edizioni, la Juventus è al squadra con più candidati.