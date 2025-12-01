Calciobidone 2025, i più grandi flop dell'anno: tutti i candidati

Oltre a premiare i migliori calciatori del momento, i più incisivi per ogni ruolo, età, e tanto altro, Calciobidoni.it, Guerin Sportivo e Calcio 2000 hanno diramato nel tempo anche una lista dei peggiori flop dell'anno, e il giocatore che più ha deluso nell'ultima stagione di Serie A sarò insignito del cosiddetto “Calciobidone”. Quest'anno, per la 17° edizione, sono dieci i giocatori candidati tra tutte le squadre del campionato.

I dieci candidati

Douglas Luiz (Juventus)

Koopmeiners (Juventus)

Dovbyk (Roma)

Emerson Royal (Milan)

Joao Felix (Milan)

Okoye (Udinese)

Salama (Torino)

Sanabria (Torino)

Schuurs (Torino)

Taremi (Inter)

Lazio, nessun biancoceleste presente

Nessun biancoceleste presente in lista, mentre, come è ormai abitudine da ormai quattro edizioni, la Juventus è al squadra con più candidati.