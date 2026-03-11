Inaugurato a Latina il nuovo centro sportivo "Vincenzo d'Amico": la nota della Lazio

Nella mattinata di oggi è andata in scena l'inaugurazione del nuovo centro sportivo polivalente nel quartiere Q4, nella zona di Nuova Latina Isonzo, dedicato a Vincenzo D'Amico. Il Comune ha infatti voluto omaggiare uno dei protagonisti dello Scudetto del 1974 e simbolo della lazialità.

Anche la società biancoceleste ha partecipato all'evento, inviando a Latina una delegazione: Toma Basic e Giulia Mancuso, giocatrice della Lazio Women, hanno infatti presenziato all'inaugurazione.

La nota della società

La S.S. Lazio ha partecipato oggi, nel Comune di Latina, alla presentazione dell’impianto sportivo dedicato a Vincenzo D’Amico, indimenticato calciatore biancoceleste e protagonista dello storico Scudetto del 1974. Un momento significativo nel ricordo di un uomo che ha rappresentato molto più di un semplice giocatore: Vincenzo D’Amico è stato un simbolo della Lazio e un esempio dei valori più autentici dello sport – passione, sacrificio, spirito di squadra e rispetto. All’evento hanno preso parte anche Toma Basic, calciatore della Prima Squadra maschile, e Giulia Mancuso, atleta della Prima Squadra femminile biancoceleste, insieme ad alcuni dirigenti della Società, a testimonianza della vicinanza della Lazio alle iniziative dedicate ai giovani e al territorio. Il nuovo impianto nasce come spazio dedicato ai giovani e alla comunità, un luogo dove ragazzi e ragazze potranno crescere, allenarsi e condividere la propria passione per lo sport. Un progetto che testimonia come il calcio, quando vissuto nella sua dimensione più autentica, possa rappresentare un importante strumento educativo e sociale. La S.S. Lazio rinnova il proprio impegno nel promuovere lo sport come occasione di formazione, inclusione e crescita per le nuove generazioni.

Prosegue la società