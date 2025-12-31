Aumenta il numero di spettatori allo stadio in serie A: i dettagli

Sembrano lontano i tempi in cui ci si lamentava dei pochi spettatori presenti sugli spalti degli stadi, eppure si tratta solo di pochi anni fa quando le strutture sportive in questione erano deserte o quasi. Le cose adesso sembrano cambiate con un aumento importante dei spettatori presenti negli stadi italiani durante i match di serie A. Secondo l’analisi di Calcio e Finanza, la Serie A 2025/26 viaggia su una media superiore ai 31mila spettatori a partita dopo 17 giornate, un dato che se mantenuto rappresenterebbe il migliore dalla stagione 1992/93. Un dato che torna a far sorridere lo stadio di calcio e le partite che si svolgono.

La classifica dei tifosi maggiormente presenti

A dominare questa particolare sfida sui tifosi che più vanno allo stadio c'è la città di Milano con le proprie tifoserie. In testa alla classifica degli spettatori infatti c’è il Milan, che conferma la propria forza sugli spalti con oltre 73mila tifosi di media a San Siro. Subito dopo si posizione l’Inter, capace di ridurre il gap grazie al pienone del derby e a un’ottima risposta del pubblico anche nelle gare meno blasonate. Completa il podio la Roma, stabile sopra quota 63mila spettatori medi.

Classifica diversa stando al tasso di riempimento

Cambiano i dati se si guarda invece al tasso di riempimento, il primato si sposta da Milano a Torino. La Juventus svetta superando il 98% di occupazione, seguita da Cagliari, Milan, Inter e Atalanta. Complessivamente, più della metà delle squadre ha oltrepassato il 90% di riempimento, con una media generale che resta sopra l’87%.