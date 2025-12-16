Xmas 2025, Bisciglia: "Sono fiero di essere laziale. La vittoria a Parma?..."

Il conduttore Filippo Bisciglia, grande tifoso del club biancoceleste, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la cena di Natale della Lazio.

È stato un weekend meraviglioso, ho fatto i complimenti a tutti i ragazzi. Queste vittorie danno morale, bisogna approfittare del momento.

Sono fiero di essere laziale, mi sono esposto e ne vado orgoglioso. Faccio tantissimi auguri a tutti i tifosi della Lazio: vi voglio bene. Forza Lazio! Sempre