Xmas 2025, Bisciglia: "Sono fiero di essere laziale. La vittoria a Parma?..."
Filippo Bisciglia, grande tifoso laziale, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la cena di Natale della Lazio
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Il conduttore Filippo Bisciglia, grande tifoso del club biancoceleste, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la cena di Natale della Lazio.
Le dichiarazioni di Filippo Bisciglia alla cena di Natale
La vittoria a Parma
È stato un weekend meraviglioso, ho fatto i complimenti a tutti i ragazzi. Queste vittorie danno morale, bisogna approfittare del momento.
Su Temptation Island
A giugno tornerò in tv con Temptation Island, l'ultima edizione è stata caratterizzata da tanta lazialità.
Sulla fede laziale
Sono fiero di essere laziale, mi sono esposto e ne vado orgoglioso. Faccio tantissimi auguri a tutti i tifosi della Lazio: vi voglio bene. Forza Lazio! Sempre