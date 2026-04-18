Zaccagni: "Sbagliare un rigore è sempre brutto. Io e Gila abbiamo forzato il rientro..."

Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Napoli-Lazio.

Sbagliare un rigore è sempre brutto per un giocatore, ma mi sarebbe dispiaciuto se non avessimo vinto la partita. Siamo stati bravi a stare sul pezzo e fare il secondo gol. Abbiamo fatto una grandissima gara.