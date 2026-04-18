Zaccagni: "Sbagliare un rigore è sempre brutto. Io e Gila abbiamo forzato il rientro..."

Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Napoli-Lazio

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
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Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Napoli-Lazio.

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Le dichiarazioni di Zaccagni a Dazn

Sbagliare un rigore è sempre brutto per un giocatore, ma mi sarebbe dispiaciuto se non avessimo vinto la partita. Siamo stati bravi a stare sul pezzo e fare il secondo gol. Abbiamo fatto una grandissima gara.

Sia io che Mario (Gila, ndr.) abbiamo forzato il rientro per arrivare al meglio mercoledì. Ora stiamo bene fisicamente, dobbiamo riposare bene e preparare la gara con l’Atalanta che è fondamentale.

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