Napoli-Lazio, Cancellieri: "Contro le Big devi attaccare subito. Gila? Un animale "

Matteo Cancellieri è intervenuto ai microfoni di Dazn e LSC al termine dell'incontro Napoli-Lazio.

Le dichiarazioni di Cancellieri a Dazn

Posso migliorare anche dal punto di vista fisico visto che oggi al 75’ avevo dei crampi. Devo riprendere un po’ la condizione fisica.

Vicino alla doppietta? L’importante è aver fatto anche il secondo gol. In tante occasioni potevamo far meglio, in una gara così dove c’è tanto dispendio fisico. Oggi abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, penso che il risultato sia giusto.

Dove lavoro per migliorare? Lavoriamo su tutto. Per quanto mi riguarda anche sui piccoli dettagli, come attaccare la porta quando la palla è dalla parte opposta. Queste piccole cose che mi sono mancate nelle partite scorse. Oggi il gol è arrivato su un’azione di questo tipo. Contro la Fiorentina ce ne sono state diverse in cui avrei potuto attaccare il secondo palo. La vittoria? Dal punto di vista mentale la vittoria ci dà grande forza consapevolezza ma dobbiamo restare umili e pensare a lavorare bene in questi giorni per affrontare la prossima.

Le dichiarazioni di Cancellieri a LSC

Abbiamo meritato, abbiamo attacco bene la gara il gol è arrivato quasi subito e questo ci ha fatto stare più tranquilli in campo, poi con il secondo gol abbiamo ammazzato la partita. Sono consapevole di poter fare tanti più gol o assist o aiutare la squadra in fase difensiva come oggi.

Gila è un animale, merita il premio di MVP ha fatto una gara importante dopo l’infortunio. Siamo contenti di averlo.