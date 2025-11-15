Lazio, svolto un primo vertice di mercato fra Sarri e Lotito: ecco le priorità discusse

È un momento particolare per la Lazio, tutti attendono di sapere quale sarà il futuro di questa squadra. Primo fra tutti, è Sarri che, nella giornata di ieri, ha partecipato ad un primo vertice di mercato a Formello assieme a Lotito.

La necessità di un incontro fra le parti

Il presidente si è presentato nel centro sportivo di Formello dopo la lunga riunione avvenuta giovedì sera, la visita aveva escluso Sarri in quel caso, essendo riguardante l’ultimo punto prima dell’invio (entro lunedì) dei documenti del bilancio alla Commissione. L’organo che ha sostituito la Covisoc esaminerà la situazione finanziaria della Lazio fotografata al 30 settembre e darà un responso fondamentale dal quale dipenderanno i movimenti e le possibilità del mercato di gennaio. Anche per questo era necessario che prima Lotito sbrigasse questa questione e, solo successivamente, incontrasse Sarri. Comunque sia, l’incontro di ieri è venuto anche alla presenza del ds Fabiani dopo il completamento dell’allenamento giornaliero da parte della rosa.

I probabili argomenti del summit

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Corriere dello Sport, un primo approccio di questo vertice può essere servito per pianificare le eventuali mosse della sessione invernale e specificare le esigenze reciproche. Non è un mistero che siano tanti gli argomenti da affrontare fra le parti: in primis, il quadro economico del club e le operazioni fattibili nei prossimi mesi; in seguito, le necessità tecniche della allenatore da far collimare con i progetti della società. Non sarebbe da stupirsi se oggetto della riunione fossero state anche le frecciatine mandate nell’ultimo periodo in conferenza e i comunicati “correttivi“ dell’ultimo periodo lanciato dalla società nei confronti del mister. Sicuramente non basterà solo la riunione di oggi e seguiranno contatti anche nei prossimi.