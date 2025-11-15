Lazio, obiettivo Ilic sfumato? L’infortunio del granata complica i piani di mercato di Sarri

Sfumato un obiettivo di mercato per Sarri? Le ultime sull’infortunio di Ivan Ilic

Cristina Fezzi /
Ilic
Ilic - Depositphotos

Sappiamo che la Lazio sta vivendo una stagione particolare: dopo un’estate senza poter fare mercato, adesso tutti sperano che mister Sarri possa abbracciare qualche suo pupillo in rosa a gennaio. La società farà di tutto, almeno per come dichiarato, per accontentare Sarri e portare a Formello gli elementi da lui indicati: uno fra questi sarebbe dovuto essere il centrocampista granata Ilic, ma - come riporta Il Corriere dello Sport - sembra un filare tutto liscio per lui.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Ilic è un obiettivo di mercato: ma che succede?

Il paradosso della stagione della Lazio è proprio questo: non finiscono in infermeria i calciatori in rosa, ma anche gli obiettivi di mercato. Ivan Ilic, centrocampista del Torino, da diversi anni nel mirino di mister Sarri, si è fermato durante la partita di qualificazione ai mondiali fra Inghilterra e Serbia. Proprio giovedì sera è stato sostituito al 39º minuto dal compagno Stankovic per un problema al ginocchio sinistro e il ct serbo ha parlato di una “sospetta lesione al legamento collaterale“. Ieri non è trattato ad arrivare anche il comunicato del suo club, il Torino, che, però, non ha ancora specificato l’entità dell’infortunio: ”Per quanto riguarda Ilić, uscito anzitempo a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, sono in corso accertamenti. Nel frattempo, lo staff medico granata è in continuo contatto con i colleghi della nazionale serba”. 

Ilic da sempre pupillo di Sarri

Nel frattempo, la Lazio non può far altro che osservare la situazione con impotenza e capire come muoversi eventualmente. Il classe 2001, infatti, è un vecchio pallino di Sarri, desiderato dal mister toscano già durante i tempi del suo primo mandato in biancoceleste e, quest’anno, indicato nuovamente come eventuale rinforzo a centrocampo per gennaio. Il trattato di isolare nelle ultime tre camere di campionato, dal responso dell’infortuni potrebbe dipendere pure il suo futuro sul mercato.

 

Lazio, svolto un primo vertice di mercato fra Sarri e Lotito: ecco le priorità discusse
Lazio, Sarri vuole tre innesti chiave dal prossimo mercato: tutti i nomi in pole per gennaio