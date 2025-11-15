Lazio, obiettivo Ilic sfumato? L’infortunio del granata complica i piani di mercato di Sarri

Sappiamo che la Lazio sta vivendo una stagione particolare: dopo un’estate senza poter fare mercato, adesso tutti sperano che mister Sarri possa abbracciare qualche suo pupillo in rosa a gennaio. La società farà di tutto, almeno per come dichiarato, per accontentare Sarri e portare a Formello gli elementi da lui indicati: uno fra questi sarebbe dovuto essere il centrocampista granata Ilic, ma - come riporta Il Corriere dello Sport - sembra un filare tutto liscio per lui.

Ilic è un obiettivo di mercato: ma che succede?

Il paradosso della stagione della Lazio è proprio questo: non finiscono in infermeria i calciatori in rosa, ma anche gli obiettivi di mercato. Ivan Ilic, centrocampista del Torino, da diversi anni nel mirino di mister Sarri, si è fermato durante la partita di qualificazione ai mondiali fra Inghilterra e Serbia. Proprio giovedì sera è stato sostituito al 39º minuto dal compagno Stankovic per un problema al ginocchio sinistro e il ct serbo ha parlato di una “sospetta lesione al legamento collaterale“. Ieri non è trattato ad arrivare anche il comunicato del suo club, il Torino, che, però, non ha ancora specificato l’entità dell’infortunio: ”Per quanto riguarda Ilić, uscito anzitempo a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, sono in corso accertamenti. Nel frattempo, lo staff medico granata è in continuo contatto con i colleghi della nazionale serba”.

Ilic da sempre pupillo di Sarri

Nel frattempo, la Lazio non può far altro che osservare la situazione con impotenza e capire come muoversi eventualmente. Il classe 2001, infatti, è un vecchio pallino di Sarri, desiderato dal mister toscano già durante i tempi del suo primo mandato in biancoceleste e, quest'anno, indicato nuovamente come eventuale rinforzo a centrocampo per gennaio.