Lazio-Cagliari, Isaksen: "Siamo stati nella terra di nessuno, oggi siamo vicini all'Europa"

Lo stadio Olimpico sembra tornato ad essere un posto sicuro per la rosa biancoceleste, tanto che, ad eccezione della sconfitta nel derby della Capitale, la Lazio è sempre riuscita a conquistare dei punti nelle partite casalinghe disputate fino ad ora, infatti, grazie alle reti segnate dagli esterni Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni, le aquile sono riuscite a sconfiggere il Cagliari e a conquistare i tre punti necessari per collocarsi in 8a posizione nella classifica di Serie A, precisamente a tre lunghezze dalla zona Europa. A commentare l'incontro ci ha pensato uno degli eroi di stasera, vale a dire il biancoceleste numero 18, che si è espresso ai microfoni di Dazn e Sky Sport.

Le dichiarazioni di Gustav Isaksen a Dazn

La vittoria in Lazio-Cagliari e il suo gol

Questa era per la squadra, il gol mi mancava e sono felice di aiutare la squadra per i tifosi che sono sempre lì per me, voglio continuare.

L'esultanza

Era per il Taty che mi aveva detto prima della partita che dovevo segnare e fare la sua esultanza.

Sulla decima rete in maglia biancoceleste

Voglio aiutare la squadra e fare più gol.

