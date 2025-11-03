Conferenza Sarri: "Atteggiamento mentale da grande squadra. Su Vincenzo Paparelli…"

La Lazio dopo la trasferta di Pisa torna alla vittoria inanellando il sesto risultato utile consecutiva e la quarta clean sheet di seguito. Adesso la Lazio dovrà pensare alla problematica sfida contro l'Inter ma sarà una settimana sicuramente più leggera grazie alla vittoria di questa sera.

Dalla pancia dello Stadio Olimpico, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria contro il Cagliari.

La conferenza stampa di Maurizio Sarri

La partita era difficile e complicata. Era palese sarebbe stato così perchè il Cagliari non perdeva in trasferta da agosto contro il Napoli. Abbiamo avuto un atteggiamento da squadra adulta attaccando quando dove e soffrendo quando doveva farlo. L'atteggiamento mentale è stato buono. Se in questo momento riusciamo a subire poco è merito di una fase difensiva, abbiamo qualche giocatore criticato come Dia che sta facendo un lavoro difensivo straordinario, lui ha le qualità per rendersi più pericoloso nell'area avversaria perché ha una buona tecnica ma quando no segna si rende utile alla squadra ed è tanta roba. In questo momento tutti i singoli della squadra sono a disposizione del collettivo e a me fa piacere, si possono avere tutti i limiti del mondo ma è un bell'atteggiamento.

Paparelli

Ricordo dell'episodio, è il ricordo di una follia. Come sempre una follia quando qualcuno perde la vita per andare a vedere una partita di calcio. Già a 20 anni la consideravo una follia. La partita è un momento di lotta ma alla fine è gioia e divertimento e vedere quelle immagini che fecero vedere era deprimente.

Sarrismo e risultatismo

È una polemica sterile, non è che qualcuno vuole giocare bene per il gusto di farlo, qualcuno gioca bene perché ritiene che ci siano più possibilità di vincere giocando bene. Questa non è una squadra di puro palleggio però ti dà gusto perché tutti i singoli sono a disposizione del collettivo e uno si inventa altre cose. Questa è una bella esperienza per l'aspetto umano che sto trovando.

Dia e idee alternative in attacco

Le idee le sto per finire come i giocatori. Stasera ci ha fatto uno spezzone di partita Noslin breve perchè avevamo solo uno slot però stasera per il tipo di risultato e partita mi sembrava più logico Pedro esterno e Noslin a fare la guerra sulle nostre uscite. I giocatori che ci possono giocare sono quelli: Pedro da falso Nueve e Noslin da nove e mezzo.

Castellanos

Deve fare riscontri in questi giorni, parlando con il dottore c'è un'evoluzione positiva e dopo la sosta può rientrare in gruppo.

Punto infortunati