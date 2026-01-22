I retroscena sull’incontro di oggi tra Romagnoli e Lotito

Le strade tra Romagnoli e la Lazio sono pronte a separarsi, il difensore biancoceleste è stufo delle promesse non mantenute sul contratto ed è pronto per la nuova avventura in Qatar. Nella giornata di oggi, nel centro sportivo di Formello è andato in scena un incontro tra Romagnoli e Lotito: l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha svelato alcuni retroscena.

Romagnoli - Fraioli

L’incontro tra Romagnoli e Lotito: Pedullà svela un retroscena

Alfredo Pedullà ha svelato dei retroscena sull’incontro di oggi tra Romagnoli e Lotito.

Romagnoli: “Mi liberi, vado via”

Lotito: “Ti avevo proposto il rinnovo”

Romagnoli: “Anni fa, poi senza riscontri, io ho deciso“

Lotito: “Lo hai detto al tuo allenatore”

Pedullà scrive che L’Alsadd aspetta il via libera entro il weekend.