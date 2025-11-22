Lazio-Lecce: probabili formazioni e dove seguire l'incontro

Domani 23 novembre la rosa biancoceleste scenderà nuovamente in campo e combatterà per tentare di portarsi a casa i 3 punti e scalare la classifica, infatti, nella 12a giornata di Serie A si vedrà lo scontro tra la Lazio e il Lecce allo stadio Olimpico, che sarà gestiti dal fischietto Arena.

Lazio-Lecce: dove vedere il match

La gara in programma domani alle ore 18:00 non sarà affatto scontata, infatti, l'ultima volta che le due squadre si erano incontrate la Lazio si è giocata il posto in Europa mentre il Lecce è riuscito a salvarsi dalla retrocessione in Serie B. Oltre a ciò, per domani è stata organizzata anche una protesta dal tifo organizzato per via dell'ingiustizia subita dalla famiglia Paparelli e, per questa ragione, molti tifosi non entreranno allo stadio. La partita si potrà seguire sia sulla piattaforma Dazn che su Sky ma anche in streaming su NOW.

Lazio-Lecce: le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 32 Cataldi, 26 Basic; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni. All.: Sarri.

In panchina: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 4 Patric, 25 Provstgaard, 17 Tavares, 23 Hysaj, 3 Pellegrini, 21 Belahyane, 5 Vecino, 14 Noslin, 9 Pedro. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Gigot, Rovella, Castellanos, Cancellieri.

Lecce (4-3-3): 30 Falcone; 12 Veiga, 4 Gaspar, 44 Tiago Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 20 Ramadani, 10 Berisha; 7 Morente, 9 Stulic, 23 Sottil. All.: Di Francesco.

In panchina: 1 Früchtl, 32 Samooja, 21 Kouassi, 3 Ndaba, 77 Kaba, 19 Banda, 5 Siebert, 6 Sala, 11 N'Dri, 50 Pierotti, 14 Helgason, 13 Perez, 93 Maleh, 22 Camarda. Squalificati: nessuno. Diffidati: Gaspar. Indisponibili: Jean, Pierret.

Arbitro: Arena

