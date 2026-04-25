Massimo Giletti a Formello: l'incontro con Sarri e l'intervista a Motta - FOTO

La finale di Coppa Italia conquistata ha riportato il sereno a Formello, Sarri potrà giocarsi il suo primo trofeo da allenatore della Lazio in una stagione veramente tra le più difficili della sua carriera, mentre i tifosi biancocelesti sognano un trofeo e l'insperata qualificazione all'Europa League.

Giletti a Formello… per Edoardo Motta

Oltre a Maurizio Sarri, osannato dai tifosi biancocelesti a Fiumicino prima e dopo la partenza per Bergamo; l'altro eroe che si è preso le luci della ribalta è stato Edoardo Motta, che ha parato ben 4 rigori consegnando la finale alla Lazio.

Massimo Giletti questa mattina si è recato a Formello proprio per intervistare per Tuttosport il portiere biancoceleste classe 2005, eroe di Bergamo, in un'intervista che uscirà prossimamente sul quotidiano torinese. Il famoso giornalista ha poi avuto modo di incontrare anche Maurizio Sarri con il quale ha scattato qualche foto e seguire la partita della Lazio Women che sta giocando contro il Sassuolo al Mirko Fersini.

La foto con Sarri