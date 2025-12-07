Lazio-Bologna, De Silvestri: "La Lazio è forte, il pareggio va bene. Sinisa?..."

Le dichiarazioni di De Silvestri a Dazn

La Lazio è forte, lo sapevamo. Era in crescita con i risultati. Bella partita, il pareggio ci sta, sono contento e orgoglioso del gruppo. Cambio? Non sono riuscito a entrare subito e han fatto gol, ma poi l'abbiamo recuperata subito. Sono un po' di giorni che mi alleno da centrale, sono contento. La squadra vuole migliorare, sono 3 anni che siamo a questi livelli. Un orgoglio per la città di Bologna.

Su Sinisa

Per me è stato più di un allenatore, questa è la sua partita. Lui è sempre qui con noi

Queste le due parole a Sky Sport:

Potevamo sfruttare qualche ripartenza, qualche occasione in più. Però credo che alla fine sia giusto il pareggio, ci prendiamo il punto. Ora abbiamo tanti impegni, è una squadra che ha voglia di sorprendere. Sinisa è sempre qui con noi, spero di salutare la famiglia che era qui prima”.