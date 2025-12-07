Pellegrini diventa papà: nasce il piccolo Sebastiano

Luca Pellegrini assente contro il Bologna: è diventato papà

Luca Pellegrini non era tra i convocati per la sfida tra Lazio e Bologna, ma questa volta il motivo è dei più belli. Il terzino biancoceleste è infatti diventato papà nelle ultime ore. A confermare la lieta notizia è stata la sua compagna, che sui social ha condiviso una storia con il fiocco nascita e il nome del bambino: Sebastiano.

Il numero 3 della Lazio tornerà regolarmente a disposizione di Maurizio Sarri già per il prossimo impegno dei biancocelesti contro il Parma.