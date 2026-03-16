Ternana, esonerato Liverani: il comunicato del club

La Ternana ha deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore Fabio Liverani. La società rossoverde ha comunicato nella giornata di oggi l'esonero dell'ex Lazio, ponendo ufficialmente fine all'esperienza del tecnico sulla panchina delle Fere dopo una serie di risultati negativi che sono costati cari a Liverani e al suo futuro sulla panchina umbra.

Il comunicato del club