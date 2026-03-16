Ternana, esonerato Liverani: il comunicato del club
Fabio Liverani è stato sollevato dall'incarico di allenatore della Ternana
La Ternana ha deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore Fabio Liverani. La società rossoverde ha comunicato nella giornata di oggi l'esonero dell'ex Lazio, ponendo ufficialmente fine all'esperienza del tecnico sulla panchina delle Fere dopo una serie di risultati negativi che sono costati cari a Liverani e al suo futuro sulla panchina umbra.
Il comunicato del club
La Ternana Calcio comunica di aver sollevato Fabio Liverani dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.
La società desidera ringraziare il mister e il suo staff, composto da Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli e Federico Fabellini, per il lavoro svolto con impegno e professionalità nel corso della stagione, augurando loro le migliori fortune professionali.
La guida tecnica della Prima Squadra è affidata temporaneamente a Pasquale Fazio, attuale allenatore della Ternana Under 17, che dirigerà la squadra a partire dalla seduta di allenamento odierna.