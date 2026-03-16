La società ringrazia i tifosi laziali: "Se vorremo… sappiamo sempre dove ritrovarci"

Con un video social pubblicato pochi minuti fa sul proprio profilo Instagram, la società biancoceleste ha ringraziato i tifosi presenti allo Stadio Olimpico per il sostegno ricevuto nella sfida di ieri sera contro il Milan. La tifoseria biancoceleste ha infatti risposto presente, nonostante la contestazione in atto contro la società, e ha riempito gli spalti dell'Olimpico per l'ultima volta in stagione.

Il messaggio

Grazie 🩵 Perché si può essere un equilibrio perfetto anche senza essere uguali.

A volte basta una fragile combinazione per reggere l’urto delle avversità, di un momento o di una partita contro un grande avversario. Il segreto è questo:

lo stadio resta il porto sicuro dove voi lasciate la vostra impronta sugli spalti

e noi la nostra sul campo. Perché quando c’è tutta la Lazio all’Olimpico possono cadere anche le squadre più grandi. Grazie a chi c’era.

Grazie a chi ha sostenuto la squadra allo stadio.

Grazie a chi ci ha seguito da casa, in chiaro su DAZN. In attesa dell’ufficializzazione degli ascolti, dalle prime rilevazioni la sfida di ieri avrebbe superato tutti i precedenti Lazio-Milan trasmessi su DAZN dalla stagione 2022/23. Eravamo in tanti.

Dentro e fuori lo stadio.

Tutti insieme per la nostra Lazio. E se vorremo… sappiamo sempre dove ritrovarci. Forza Lazio. Forza tutta la sua gente.

Il post della società