Serie A 2025/26, top 10 per media spettatori: Milan e Inter dominano. E la Lazio?

La stagione 2025/26 di Serie A registra un nuovo aumento dell’affluenza negli stadi italiani: come riportato dal portale “Calcio e Finanza”, in totale quasi 3,5 milioni di spettatori sono stati registrati nelle prime 110 gare del campionato.

Serie A 2025-2026: cresce la passione sugli spalti

Dopo undici giornate di campionato, la media spettatori è cresciuta dell’1,5% rispetto alla scorsa stagione, confermando il trend positivo del calcio italiano. In vetta alla classifica per presenze troviamo il Milan, che guida con una media di 72.916 tifosi a partita (437.496 complessivi in sei gare casalinghe). Segue l’Inter, seconda con 71.713 spettatori, mentre la Roma si piazza sul podio con 62.871. Più distanziate Napoli (51.162) e Lazio (46.000), ma comunque protagoniste di un seguito costante. Juventus, Genoa e Bologna restano sopra i 28 mila di media, mentre chiudono la top ten Lecce e Verona. Il dato complessivo conferma una Serie A sempre più partecipata, con stadi in fermento e una rinnovata passione per il tifo dal vivo.

E la Lazio?

La Lazio conferma un trend positivo sul fronte della presenza allo stadio. Con una media di 46.000 spettatori (e 230.000 spettatori totali) nelle cinque gare casalinghe finora disputate, il club biancoceleste si piazza al quinto posto in Serie A per affluenza, superando anche la Juventus. Un dato che testimonia la solidità del legame tra la squadra e i suoi tifosi, rinvigorito dalle recenti prestazioni e da un’Olimpico sempre più partecipativo. Rispetto alle stagioni precedenti, l’aumento è tangibile: la curva e le tribune si riempiono con costanza, anche contro avversari di medio livello, segno di una base di pubblico più ampia e fidelizzata. Il miglioramento dell’esperienza allo stadio e l’atmosfera creata dalla tifoseria organizzata stanno contribuendo a riportare la Lazio tra le realtà con il seguito più stabile del campionato.