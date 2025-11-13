Sulejmani fra gol e contratto in scadenza: in esclusiva le parole dell'agente

Questo avvio della Primavera è stato piuttosto altalenante con la squadra di Francesco Punzi che è riuscita a superare il primo turno di Coppa Italia e strappare punti importanti in campionato come in occasione della vittoria contro l'Inter e contro il Bologna, ma collezionando un bottino negativo di cinque sconfitte in 12 gare complessive attestandosi al 15° posto in classifica. Tra le montagne russe di questo avvio, prevedibile visto il blocco del mercato che ha colpito a cascata la Primavera oltre alla Prima Squadra, c'è un calciatore che in queste prime gare è stato il punto fermo della squadra inanellando costanza di rendimento e prolificità: Flavio Sulejmani.

L'avvio promettente di Flavio Sulejmani

Il giovane centravanti classe 2006 è diventato il titolare di riferimento dell'attacco di mister Punzi e al momento i numeri gli stanno dando ragione. Sulejmani dalla terza giornata di campionato in poi è sempre partito titolare mettendo a referto in dieci gare giocate (tra Campionato e Coppa Italia) ben tre gol e tre assist, ciò vuol dire che in poco meno di due partite su tre ha sempre segnato o fornito il passaggio decisivo per i compagni. L'attacco della Lazio Primavera è sicuramente uno degli aspetti principali su cui lavorare: sono solo otto i gol prodotti in campionato (media di meno di un gol a partita), ma sei di questi otto sono passati da Sulejmani, che si sta rivelando preziosissimo in chiave realizzativa e sta diventando il perno dell'attacco biancoceleste. Anche a livello di minutaggio Sulejmani sta trovando continuità sono già, infatti, 818' i minuti in campo in dieci presenze a fronte dei 1256' in trenta presenze della passata stagione.

Flavio Sulejmani - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Un futuro tutto da scrivere

Il contributo in fase realizzativa sta diventando una costante, ma in questa stagione Sulejmani dovrà definire anche il prossimo “goal” - nel significato inglese del lemma - per la sua carriera visto il contratto in scadenza con la Lazio nel 2026. In esclusiva ai nostri microfoni di LazioPress.it è intervenuto il suo procuratore, Vittorio Sabbatini, che ha chiarito sul futuro del suo assistito: “per il momento non ci sono novità né per un'eventuale rinnovo né abbiamo fatto dei passaggi o dei sondaggi; ancora non c'è stato nessun meeting con la Lazio pertanto non possiamo esprimerci in nessun senso". "È chiaro che il calciatore sta facendo bene - ha aggiunto il suo procuratore - ed inizia a catalizzare le attenzioni su di lui e qualche sondaggio e qualche complimento è stato rivolto al giocatore”.

Come ricordato, in estate il blocco del mercato ha colpito anche la formazione U20 della Lazio, che ora tanto per la Prima Squadra quanto per la Primavera dovrà decidere se rinnovare o far scadere i contratti in essere nel 2026. “Per noi è importante continuare il nostro percorso di crescita - ha chiosato l'agente - e se la Lazio riterrà opportuno sviluppare il percorso di crescita del calciatore noi saremo ben felici di accogliere la maglietta biancoceleste, diversamente ne parleremo e capiremo gli intendimenti della società".