La S.S.Lazio ricorda il debutto di Danilo Cataldi in prima squadra

Oggi sono ben undici anni dal debutto di Danilo Cataldi con la maglia della Lazio in prima squadra. La società ricorda quel giorno tramite i canali social. Una dedica importante ad un calciatore che oltre ad essere un professionista esemplare è anche un tifoso della maglia e dei colori che indossa. Quel giorno si giocò, in una serata glaciale, Torino-Lazio ed era il 14 gennaio del 2015, un match di coppa Italia che i capitolini vinsero per 3 reti a 1.

Il post social della S.S.Lazio

I numeri di Cataldi con la Lazio

Per lui una vita alla Lazio, dal 2006 al 2013 nelle giovanili poi un anno a farsi le ossa con la maglia del Crotone. Da li parte la carriera alla Lazio interrotta da qualche prestito per poi tornare sempre a quella che considera la sua casa. Danilo Cataldi ha collezionato ben 206 partite segnando 9 reti. Attualmente è una colonna portante del centrocampo con la totale stima da parte di Maurizio Sarri.