Rayan nel mirino della Lazio: offerta inviata al Vasco da Gama

Ginevra Sforza /
Photo by Ricardo Moreira/Getty Images via Onefootball
Photo by Ricardo Moreira/Getty Images via Onefootball

Nonostante lo stallo al centrocampo, la Lazio prova il colpaccio in attacco. La società biancoceleste ha avviato i primi contatti con il Vasco da Gama per assicurarsi le prestazioni del giovanissimo talento Rayan, attaccante di 19 anni e già nel mirino dei top club europei. 

L'offerta della Lazio

Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, in questo scenario, la società sarebbe pronta a volare in Brasile al primo segnale di apertura del club carioca. Sul tavolo c'è un'offerta da offerta da 20 milioni più il 50% sulla futura di vendita, formala ritenuta l'unica percorribile per provare a battere l’elevata concorrenza. Sul giovane attaccante, infatti, restano vigili diverse big europee come il Borussia Dortmund, il Bayern Monaco, il Crystal Palace, il Porto e incredibilmente anche il Bournemouth, club che punta anche Toth, altro obiettivo della Lazio.

