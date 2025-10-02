Lazio, nota dall’infermeria: le condizioni di Pellegrini, Marusic e Lazzari

Pochi istanti fa la Lazio ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato medico con il bollettino aggiornato dall’infermeria biancoceleste, facendo chiarezza sulle condizioni dei sei giocatori attualmente infortunati.

Il comunicato della Lazio

Nel pomeriggio, dopo gli esami effettuati presso la struttura di Villa Mafalda ed un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica quanto segue: Fisayo Dele-Bashiru, Nicolò Rovella e Samuel Gigot: continua il protocollo riabilitativo. Matias Vecino: prosegue il protocollo di riatletizzazione. Adam Marusic: lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Luca Pellegrini: trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, senza evidenza di lesioni.

Lazio, sei indisponibili: Sarri di nuovo in piena emergenza

Possibile nuova emergenza in casa Lazio in vista della sfida casalinga contro il Torino, in programma sabato 4 ottobre alle ore 15:00. Sono sei giocatori attualmente fermi ai box, che con ogni probabilità non saranno a disposizione di Maurizio Sarri per la gara dell’Olimpico.

L’unico rientro previsto è quello di Reda Belahyane, che tornerà a disposizione a centrocampo dopo la squalifica contro la Roma. Sarà invece ancora assente Guendouzi, squalificato dopo l’espulsione rimediata nel derby: il centrocampista francese dovrà scontare l’ultima giornata di stop.

Tra gli infortunati figura ancora Dele-Bashiru, costretto al cambio proprio nel derby contro la Roma dopo appena 12 minuti di gioco. Il centrocampista è ancora alle prese con il recupero e, ormai fuori lista, non sarà disponibile contro i granata.

Situazione delicata anche per Nicolò Rovella, che sta smaltendo un infortunio muscolare. Intorno al suo caso si è parlato molto nei giorni scorsi per le valutazioni in corso sull’eventuale operazione, che al momento è stata scartata: l’ex Monza ha deciso di non sottoporsi all’intervento, optando per un recupero conservativo.

Fuori anche Gigot, da tempo fuori dai piani del tecnico toscano, ancora fermo per un problema alla caviglia. Vecino, invece, sembrerebbe in ripresa dal punto di vista fisico e sta seguendo un percorso di riatletizzazione, ma non sarà pronto per il match di sabato.

Infine, Adam Marusic e Luca Pellegrini resteranno ancora indisponibili per gli infortuni subiti nella trasferta contro il Genoa, lasciando il reparto dei terzini in forte emergenza. Una situazione complicata per Sarri, che dovrà ancora una volta fare i conti con una rosa rimaneggiata.

Le condizioni di Lazzari

Dopo il recente stop per un infortunio al polpaccio, Manuel Lazzari è tornato ad allenarsi in gruppo nella seduta odierna, uscendo ufficialmente dall’infermeria biancoceleste. Una notizia importante per Maurizio Sarri, alle prese con l’emergenza nel reparto dei terzini.

Con Marusic e Luca Pellegrini ancora out, e con i soli Tavares e Hysaj pienamente disponibili, il rientro di Lazzari rappresenta una risorsa preziosa per la prossima sfida contro il Toro.