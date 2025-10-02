Sereni: “Alla Lazio sarei rimasto a lungo, ma con Lotito…”

Dopo la vittoria netta contro il Genoa, la Lazio è chiamata a dare continuità per smuovere la sua classifica: sabato alle ore 15:00 ci sarà la sfida con il Torino, Marco Baroni tornerà allo Stadio Olimpico ad affrontare la sua ex squadra. I granata sono reduci dalla sconfitta esterna con il Parma, nelle prime cinque giornate hanno raccolto soltanto quattro punti ma il calendario non è stato dei migliori. In esclusiva ai nostri microfoni, il doppio ex di questa sfida Matteo Sereni ha trattato diverse tematiche: il duo in porta tra Provedel e Mandas, il confronto tra Cairo e Lotito, gli obbiettivi stagionali dei biancocelesti e infine ha ricordato la Coppa Italia vinta nel 2004 contro la Juventus.





Photo by Valerio Pennicino/Getty Images via OneFootball



L’intervista di LazioPress.it a Matteo Sereni

Che ricordo ha di quella finale vinta contro la Juventus in Coppa Italia nella doppia sfida?

La vittoria della Coppa Italia è stata fortemente meritata, eravamo un gruppo formato da grandi giocatori, ma soprattutto uomini coesi fra loro.



Se fosse nelle vesti di Maurizio Sarri, chi sceglierebbe tra Provedel e Mandas per la porta biancoceleste?



Mi sbilancio dalla parte di Provedel perché nonostante qualche piccolo incidente di percorso nella scorsa stagione, ha dimostrato di essere un portiere affidabile.



Provedel - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Che impressione le ha dato la Lazio in queste prime cinque giornate?

Non credo si possano fare considerazioni in questo momento di stagione viste le problematiche legate al mercato ed al cambio di allenatore, posso solo dire che la squadra ha un ottimo organico e domenica scorsa ha dimostrato di essere in crescita di condizione.

Nella pagina successiva il proseguo dell’intervista

