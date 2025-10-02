Nazionali, i biancocelesti già convocati dalle rispettive federazioni

Lazio-Torino sarà l’ultimo impegno prima della seconda sosta per le nazionali, che scatterà la prossima settimana. Diversi giocatori biancocelesti saranno impegnati con le rispettive selezioni, pronti a vestire le maglie delle loro federazioni.

In attesa di conoscere la lista completa, al momento convocati dai rispettivi commissari tecnici sono Gustav Isaksen, Boulaye Dia, Christos Mandas, e Adam Marusic, che probabilmente non potrà rispondere alla chiamata a causa del recente infortunio.

Per chi resterà a Formello, invece, i giorni di pausa saranno un’occasione preziosa per recuperare gli infortunati e per proseguire il lavoro tattico e atletico agli ordini di mister Sarri, in vista della ripresa del campionato.

Matteo Guendouzi

Mattéo Guendouzi resterà a Formello: il centrocampista francese, che sconterà contro il Torino l’ultima delle due giornate di squalifica ricevute nel derby, non è stato convocato dalla nazionale francese per i prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali del 2026. La Francia di Deschamps scenderà in campo il 10 ottobre alle 20:45 contro l’Azerbaigian, e poi affronterà l’Islanda il 13 ottobre, sempre in serata, ma Guendouzi non farà parte della rosa.

Boulaye Dia

Discorso diverso per Boulaye Dia, che è stato convocato dal c.t. Pape Thiaw per indossare la maglia del Senegal. La nazionale africana sarà impegnata per le qualificazioni ai Mondiali 2026: il primo match sarà in trasferta contro il Sud Sudan, in programma il 10 ottobre alle 14:00, seguito dalla sfida casalinga contro la Mauritania, in calendario il 14 ottobre alle 21:00.

Gustav Isaksen

Convocazione anche per Gustav Isaksen, nonostante il poco minutaggio nelle ultime settimane e il recente recupero dopo la mononucleosi che lo aveva tenuto lontano dai campi. Il danese rientra tra i convocati della Danimarca, che affronterà la Bielorussia in trasferta il 9 ottobre alle 20:45 e poi la Grecia in casa il 12 ottobre, sempre in serata.

Christos Mandas

Proprio la Grecia ha chiamato anche il portiere biancoceleste Christos Mandas, che sarà impegnato prima nella sfida contro la Scozia il 9 ottobre alle 20:45, e poi nella gara contro la Danimarca di Isaksen il 12 ottobre, in una sfida che potrebbe vedere due laziali avversari, ma con maglie diverse.

Adam Marusic

Infine, tra i convocati c’era anche Adam Marusic, pilastro della nazionale montenegrina. Tuttavia, il terzino classe 1992 non potrà rispondere alla chiamata a causa dell’infortunio rimediato nell’ultima trasferta contro il Genoa. Gli esami clinici hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, che lo terrà fuori dai campi ancora per alcune settimane.