Pedullà: "Lazio, su Samardzic c'è l'avallo di Sarri. Anche Loftus-Cheek ha dato apertura…"

Con il mercato libero a gennaio, la Lazio ha il dovere di rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri dopo il blocco estivo. Tante le situazioni in uscita e in entrata da monitorare con diversi calciatori accostati al club biancoceleste.

Lazio, ritorno di fiamma per Samardzic

Sarri - Fraioli

Come riportato da Alfredo Pedullà, Lazar Samardzic può rappresentare un'occasione per la Lazio su cui c'è anche l'avallo di Maurizio Sarri. Il Comandante ha richiesto una mezzala possibilmente entro i primi dieci giorni di gennaio e il serbo può essere un nome forte. Casadei è invece una pista fredda, mentre Loftus-Cheek avrebbe dato la sua apertura a Maurizio Sarri, ma resta il nodo ingaggio e i rapporti non idilliaci tra club.

