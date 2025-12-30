Pedullà: "Lazio, su Samardzic c'è l'avallo di Sarri. Anche Loftus-Cheek ha dato apertura…"
Come riportato da Alfredo Pedullà, Lazar Samardzic può rappresentare un'occasione per la Lazio su cui c'è anche l'avallo di Maurizio Sarri
Con il mercato libero a gennaio, la Lazio ha il dovere di rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri dopo il blocco estivo. Tante le situazioni in uscita e in entrata da monitorare con diversi calciatori accostati al club biancoceleste.
Lazio, ritorno di fiamma per Samardzic
Come riportato da Alfredo Pedullà, Lazar Samardzic può rappresentare un'occasione per la Lazio su cui c'è anche l'avallo di Maurizio Sarri. Il Comandante ha richiesto una mezzala possibilmente entro i primi dieci giorni di gennaio e il serbo può essere un nome forte. Casadei è invece una pista fredda, mentre Loftus-Cheek avrebbe dato la sua apertura a Maurizio Sarri, ma resta il nodo ingaggio e i rapporti non idilliaci tra club.