Il comunicato del giudice sportivo dopo Udinese-Lazio: la decisione su Cataldi
Il comunicato del Giudice Sportivo al termine di Udinese-Lazio
Udinese-Lazio continua a far discutere per le tantissime polemiche dopo il convalidato a Davis al 95' nonostante il controllo con il braccio. Dopo la gara la Lazio ha deciso di non parlare ai microfoni entrando in silenzio stampa ma mostrando il suo disappunto con un comunicato e con una PEC nel giorno seguente.
Si temeva che alcuni giocatori potessero essere entrati nel referto dell'arbitro per le proteste a fine partita, ma per fortuna di Sarri non è stata commessa alcuna infrazione con la Lazio che quindi non rischia nessun altro espulso in vista del Napoli.
Le sanzioni in Udinese-Lazio ratificate dal Giudice Sportivo
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo, due fumogeni e una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
La decisione su Cataldi
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE: CATALDI Danilo (Lazio), PELLEGRINI Luca (Lazio), CANCELLIERI Matteo (Lazio), VECINO FALERO Matias (Lazio)