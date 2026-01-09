Winter: "Taylor lo conosco di persona, è forte e può fare la differenza…"

Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto Aaron Winter, che in occasione dei 126 anni della Lazio ha parlato della sua esperienza nel club biancoceleste e ha commentato il nuovo calciatore acquistato dalla Lazio, Kenneth Taylor che conosce molto bene.

Aron Winter a Radio Radio

Taylor? Sono molto contento che Taylor è venuto alla Lazio, seguo la Lazio e come giocano ed uno come lui può fare la differenza. Taylor è bravo come persona, lo conosco da un paio di anni, lui è pronto per la Lazio. È bravi di destro e sinistro, è un calciatore che può fare la differenza a centrocampo. È stato un buon acquisto per la Lazio.

Taylor - Depositphotos

Timber?

Lui è bravo, lo conosco di più è come suo fratello sono tutti e bravi ma lui è un bravissimo giocatore. Questi due a centrocampo sarebbe un bel centrocampo. Ha avuto dei problemi col Feyenoord ma come qualità è altissima. La coppia con Taylor potrebbe essere una buona coppia. Timber può giocare anche in difesa ha queste qualità.

Le differenze tra Timber e Taylor