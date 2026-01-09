Cataldi: "Fascia da capitano responsabilità pesante, la storia va tramandata…"

In rappresentativa della squadra alla cerimonia per i 126 anni della Lazio, oltre a Mattia Zaccagni, era presente anche il vice-capitano biancoceleste Danilo Cataldi. Ai microfoni di LSC, l'autore del gol del momentaneo 1-0 contro la Fiorentina ha parlato della storia della Lazio.

126 anni? Un orgoglio, qualcosa di bello che tramandiamo. Siamo contenti, abbiamo una data, un luogo, un giorno, e questo va tramandato, è una cosa importante.

Ti dà responsabilità, cerco di metterla nel campo, di far capire alle persone che non sono di qui. Una responsabilità pesante, ma cerco di farlo nel migliore di modi. La nostra è una storia importante e, a prescindere dai momenti.. anche quelli brutti sono significativi. Se ripensiamo agli spareggi, ad esempio, è qualcosa impresso nella nostra storia che ha apportato anche maggior valore. Mi auguro che la storia venga sempre tramandata, nell’immediato futuro che la squadra possa ottenere grandi risultati.