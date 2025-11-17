Classifica dei calciatori con più falli subiti in Europa: al secondo posto c'è un biancoceleste
Un calciatore del club biancoceleste si è collocato al secondo posto tra i calciatori con più falli subiti in Europa
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
La pagina Instagram ha riportato sui social la classifica dei calciatori con più falli subiti in Europa e tra questi risalta il capitano della Lazio Mattia Zaccagni, che ha conquistato il secondo posto.
La classifica dei calciatori con più falli subiti in Europa
Nella pagina successiva le dichiarazioni di Sarri sul fallo di Lautaro su Zaccagni