Grassadonia: "Arrivare in finale è uno dei nostri obiettivi. Il derby è…"

Domani si gioca il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile, ma soprattutto si gioca il derby. La Lazio Women dopo lo 0-0 dell'andata dovrà andarsi a conquistare la semifinale nel fortino giallorosso del Tre Fontane.

Mister Gianluca Grassadonia ha presentato la partita ai microfoni ufficiali di LSC.

Le parole di Grassadonia a LSC

Una partita dominata contro la Fiorentina ma bisogna rivedere i primi 10 minuti, è stata una vittoria meritata ma guardiamo avanti perché domani c'è il derby.

La partita contro la Roma

È uno dei nostri obiettivi arrivare in finale, il nostro pensiero è chiaramente anche quello della Roma, cercheremo di portarla a casa.

Lazio imprevedibile

È un'arma in più, Clarisse è una calciatrice di uno spessore enorme, è una partita che sarà tattica ed emozionalmente forte ma abbiamo già fatto esperienza, si vincerà sull'episodio e il dettaglio.

Il gruppo

Sempre stato un gruppo con mentalità importante, abbiamo vissuto un periodo difficile con tante infortunate, giocare così spesso e fare la quarta partita in dieci giorni, la rosa della Roma è sicuramente più profonda della nostra però speriamo di recuperare tutte e poi ci sarà battaglia, dobbiamo essere bravi a non farci coinvolgere dall'ambiente

Che gara si aspetta?

Siamo cresciute tanto, mia spetto una gara simile dove abbiamo viste le cose fatte bene e quelle meno bene, dobbiamo essere propositive finalizzando ciòc he raccogliamo. La Roma sarà vogliosa di vincere forti del pubblico ma non dobbiamo farci condizionare

Derby