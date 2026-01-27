Tifoso dello Spezia chiama Lotito: “Vendici i giocatori della Lazio”. Scatta la denuncia

Telefonate moleste a Claudio Lotito: coinvolto anche uno spezzino

Non soltanto le chiamate insistenti dei sostenitori della Lazio che sollecitano la cessione della società. Il numero di cellulare di Claudio Lotito è arrivato anche in Liguria, fino ai tifosi dello Spezia, con conseguenze altrettanto rilevanti. Un uomo è stato denunciato dal senatore di Forza Italia per molestie, poiché lo avrebbe contattato «venti volte» sul suo recapito personale.

“Vendici i giocatori della Lazio”: la richiesta e l’indagine

Durante le telefonate una richiesta decisamente singolare: «Devi vendere allo Spezia i giocatori della Lazio». Lotito, ormai esasperato, si è rivolto alle forze dell’ordine. A riportare la vicenda è Il Secolo XIX.

Il tifoso, uno spezzino di 27 anni, potrebbe essere rinviato a giudizio e rischia di cavarsela con una multa da 500 euro. Le sue chiamate rientrano in una denuncia ben più ampia che ha coinvolto 36 persone, accusate di stalking e minacce. Uno degli indagati avrebbe telefonato a Lotito per 419 volte, utilizzando un linguaggio particolarmente offensivo.