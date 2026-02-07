Diogo Leite, l’avvocato smentisce: “Nessun accordo con la Lazio”

La presa di posizione dell’entourage

L’avvocato di Diogo Leite ha deciso di intervenire pubblicamente per fare chiarezza sulle voci circolate nelle ultime ore riguardo un presunto accordo tra il difensore e la Lazio. Le indiscrezioni erano state alimentate anche dalle parole del direttore sportivo Fabiani, che durante la presentazione di Maldini e Przyborek aveva parlato di un’intesa di massima, nonostante l’infortunio del giocatore.

Nessuna intesa, solo contatti

La risposta dell’entourage è stata netta: non esiste né è mai esistito alcun accordo, verbale o scritto, tra Diogo Leite e la Lazio, né diretto né indiretto. L’avvocato ha confermato che durante l’ultima finestra di mercato ci sono stati contatti esplorativi per valutare un possibile trasferimento, ma questi non si sono mai tradotti in un’intesa tra tutte le parti coinvolte e, di conseguenza, non sono stati portati a termine.

Nella dichiarazione finale è stato precisato che il contratto attualmente in vigore del giocatore scade al termine della stagione e che non è stato assunto alcun impegno in merito al futuro. L’entourage ha invitato tutte le parti a rispettare principi di correttezza e buona fede nella comunicazione pubblica, chiarendo che eventuali sviluppi verranno comunicati esclusivamente attraverso i canali ufficiali.

Queste le sue parole:

Diogo Leite ha un infortunio di 6-7 settimane ma c’è un accordo di massima col suo avvocato. Vediamo se si vorrà legare alla Lazio come abbiamo provato a fare prima dell’infortunio.

Affinché non sussistano dubbi, non esiste né è mai esistito alcun accordo verbale, accordo scritto, pre-accordo, impegno o intesa di qualsiasi natura tra Diogo Leite e la S.S. Lazio, né in forma diretta né indiretta.

Vero che, nel corso dell’ultima finestra di mercato, sono stati avviati contatti per valutare una possibile operazione di trasferimento. Tuttavia, come noto pubblicamente, tali contatti non si sono tradotti in un accordo tra tutte le parti coinvolte e, per questo motivo, non sono stati portati a conclusione.

Si auspica pertanto che tutte le parti interessate agiscano nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e responsabilità professionale nel trattamento pubblico di tematiche di questa natura. Riteniamo che la presente dichiarazione sia sufficiente a chiarire la questione e chiediamo, con il dovuto rispetto, di astenersi da ulteriori commenti che facciano riferimento a presunti impegni contrattuali non corrispondenti al vero o non adeguatamente fondati.