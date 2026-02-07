Ferraris thriller: il Napoli la spunta sul Genoa

Botta e risposta continuo

Succede di tutto al Ferraris nella sfida tra Genoa e Napoli. Parte fortissimo la squadra di De Rossi, che sblocca il match dopo appena tre minuti grazie al rigore trasformato da Malinovskyi. La reazione degli azzurri di Conte è immediata: arriva prima il pareggio firmato da Højlund e poi il sorpasso con McTominay, costretto però a lasciare il campo all’intervallo per infortunio.

Caos, rosso e beffa finale

Nella ripresa un errore difensivo di Buongiorno consente al Genoa di trovare il 2-2 con Colombo. La gara sembra girare contro il Napoli quando, al 76’, Juan Jesus viene espulso lasciando i suoi in dieci uomini. Nel finale, però, arriva l’episodio decisivo: calcio di rigore per il Napoli, ancora trasformato da Højlund, che firma il 3-2 definitivo. Un finale amarissimo per il Genoa e una vittoria sofferta per la squadra di Conte, identica per dinamica a quella ottenuta contro la Lazio all’Olimpico.