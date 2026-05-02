Parma-Lazio, le calciatrici convocate da Grassadonia
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Attraverso una nota ufficiale, la Lazio Women ha diramato la lista delle convocate per la partita di domani contro il Parma.
Lazio Women, le calciatrici convocate per la partita di domani contro il Parma
Il tecnico biancoceleste Gianluca Grassadonia ha diramato la lista delle convocate in vista della sfida di domani in trasferta contro il Parma (ore 12:30).
Portieri: Bacic, Durante, Karresmaa;
Difensori: Baltrip-Reyes, Cafferata, Connolly, D`Auria, Mancuso, Mesjasz, Oliviero, Zanoli;
Centrocampisti: Castiello, Benoit, Cesarini, Goldoni, Monnecchi, Simonetti;
Attaccanti: Karczewska, Visentin.
Le indisponibili
Anna Marika Bergman Lundin ed Emma Martin Queralt proseguono il loro protocollo riabilitativo.
Clarisse Le Bihan non risulta nella lista delle convocate a causa di un infortunio traumatico riportato in settimana.