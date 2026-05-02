Parma-Lazio, le calciatrici convocate da Grassadonia

Emanuele Petrucci /
Lazio Women
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Attraverso una nota ufficiale, la Lazio Women ha diramato la lista delle convocate per la partita di domani contro il Parma.

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Lazio Women
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Lazio Women, le calciatrici convocate per la partita di domani contro il Parma

Il tecnico biancoceleste Gianluca Grassadonia ha diramato la lista delle convocate in vista della sfida di domani in trasferta contro il Parma (ore 12:30).

 

Portieri: Bacic, Durante, Karresmaa;

 

Difensori: Baltrip-Reyes, Cafferata, Connolly, D`Auria, Mancuso, Mesjasz, Oliviero, Zanoli;

 

Centrocampisti: Castiello, Benoit, Cesarini, Goldoni, Monnecchi, Simonetti;


Attaccanti: Karczewska, Visentin.

 

Le indisponibili 

Anna Marika Bergman Lundin ed Emma Martin Queralt proseguono il loro protocollo riabilitativo.

 

Clarisse Le Bihan non risulta nella lista delle convocate a causa di un infortunio traumatico riportato in settimana.

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