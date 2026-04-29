Derby Roma-Lazio, data ancora in bilico: possibile slittamento

Il derby Roma-Lazio resta senza una data ufficiale e continua a essere uno dei temi più caldi del calendario di Serie A. Nella giornata di ieri, come riportato da Il Messaggero, il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, è tornato sull’argomento, lasciando aperti diversi scenari: «Ci sono delle riflessioni in atto».

Il principale nodo riguarda la concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia, prevista per il 17 maggio. Un evento di portata internazionale che complica ulteriormente la gestione dell’ordine pubblico nella Capitale.

Derby Roma-Lazio: il nodo Internazionali d’Italia e ordine pubblico

La possibile sovrapposizione tra il derby Roma-Lazio e la finale degli Internazionali d’Italia rappresenta il punto cruciale della decisione. Come spiegato da Giannini, sarà fondamentale valutare anche le esigenze legate agli obiettivi stagionali delle squadre:

«Le squadre coinvolte agli obiettivi di fine anno dovranno giocare in contemporanea».

Un fattore che rende ancora più complessa la scelta della data, considerando l’intreccio con la lotta per le posizioni europee e la necessità di garantire equità sportiva.

Possibile data derby: decisione attesa il 12 maggio

Al momento resta viva l’ipotesi di disputare il derby Roma-Lazio lunedì 18 maggio alle ore 18:00, ma la decisione definitiva dovrebbe arrivare il 12 maggio. Un primo quadro più chiaro potrebbe emergere già al termine del prossimo fine settimana.

Nel frattempo, cresce l’attesa per una scelta che dipenderà anche dall’enorme richiamo della finale degli Internazionali d’Italia, un evento seguito da un pubblico vastissimo, forse ancora più della stessa stracittadina.