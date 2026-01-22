Calciomercato, Marchetti: “Concorrenza per Giovane? La Lazio è in vantaggio"
Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte riguardo il mercato del Napoli e l'obiettivo Giovane, nel mirino della Lazio
Le dichiarazioni di Luca Marchetti a Radio Marte
Giovane
Non c'è solo il Napoli. Concorrenza di Lazio e Roma, la prima molto più avanti al momento perché può spendere rispetto al Napoli. Il Verona lo cede solo a titolo definitivo, e il club azzurro è bloccato dal saldo zero.
Lang
L'accordo col Galatasaray c'è già da tempo, bisogna capire se il giocatore vuole andare in Turchia. Inoltre il Napoli oggi non sarebbe pronto a sostituirlo subito. E' per questi due motivi che ancora non si chiude ancora il trasferimento. Per Lang il Napoli chiede quanto ha speso (2+28).
Lucca
Per Lucca, raggiunto accordo con il Nottingham, sarebbe già pronto il piano di volo ma l'attaccante non ha ancora sciolto le riserve. Siviglia, Pisa sono interessate al centravanti azzurro, e per questo motivo al momento l'operazione non è ancora chiusa
Le dichiarazioni di Giuffredi
Formalmente molto forti, è stata una presa di posizione dettata da logiche e tempistiche di mercato: ci sono offerte per Marianucci e Ambrosino che, in assenza dell'ok ultimo di Conte, non vengono vidimate, nonostante entrambi i calciatori non vengano utilizzati molto. La comunicazione di Giuffredi è spesso forte, accesa, quasi urticante: è volta a destare attenzione. Hojlund non è giovane, ma ha la stessa età di Vergara: c'è una valutazione che viene fatta da Conte e che porta a delle scelte. Nessun allenatore non fa giocare un giocatore che reputa funzionale. Le valutazioni vengono fatte nell'interesse della squadra, non del singolo. I procuratori giustamente fanno l'interesse dei propri assistiti. Poi che Conte prediliga giocatori subito pronti è un dato piuttosto ongettivo.
Il mercato
Ezzalzouli può farsi solo a mercato sbloccato. Olivera credo rimanga, Insigne non credo torni. Scambio Juanlu-Lucca? Dare via un attaccante per un esterno basso destro farebbe trovare scoperta la squadra in attacco.