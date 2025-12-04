La moviola di Lazio-Milan: Guida gestisce un match corretto
L'analisi degli episodi arbitrali più rilevanti in Lazio-Milan di Coppa Italia
La Lazio stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia battendo 1-0 il Milan grazie alla rete di Zaccagni. I biancocelesti vendicano la sconfitta di San Siro e si prendono la rivincita dopo 90' di sacrificio e attenzione difensiva trasformando successivamente una delle occasioni concesse dalla squadra di Max Allegri.
Guida gestisce con tranquillità una partita mai nervosa, che scorre su piani leggeri: sono solo due, infatti, le ammonizioni e tutte a carico del Milan.
La moviola di Lazio-Milan
Primo tempo scevro di emozioni allo Stadio Olimpico anche da un punto di vista agonistico con una sola sanzione. Dopo appena due minuti di gioco, infatti, il fischietto di gara Guida mette mano subito ai cartellini e smuove il referto arbitrale sventolando il cartellino giallo a Pavlovic per un fallo in ritardo su Guendouzi.
Nel secondo tempo il canovaccio di gara è sempre lo stesso con la gara che fa fatica ad accendersi anche, e soprattutto, dal punto di vista agonistico. Il secondo giallo del match arriva all'84° con Noslin che si gira ottimamente su De Winter, il difensore del Milan stende l'attaccante olandese meritandosi la seconda sanzione del match. Il match scorre poi su piani molto puliti con Guida che entra in modalità gestione.
Il voto all'arbitro Guida
Voto: 6.5