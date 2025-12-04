Lazio-Milan, clima infuocato all’Olimpico: sugli spalti c’è anche un ex stellare
Il Sergente torna “a casa” per sostenere i biancocelesti insieme a Stefan Radu: entrambi in Tribuna Tevere per vivere la sfida da tifosi
UN OLIMPICO PRONTO A SPINGERE LA LAZIO
L’atmosfera dell’Olimpico si preannuncia elettrica per la sfida delle 21:00 tra Lazio e Milan, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Il pubblico biancoceleste è pronto a infiammare gli spalti per provare a spingere la squadra verso i quarti, trasformando l’impianto in una bolgia degna delle grandi occasioni.
IL RITORNO DEL SERGENTE: MILINKOVIC DI NUOVO A ROMA
A rendere la serata ancora più speciale sarà la presenza di Sergej Milinkovic-Savic. Come riportato dal Corriere della Sera, il centrocampista serbo è allo stadio per assistere al match insieme all’amico ed ex compagno Stefan Radu. I due simboli della Lazio recente seguiranno la partita dalla Tribuna Tevere, questa volta nei panni di semplici tifosi pronti a godersi lo spettacolo.