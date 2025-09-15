Agostinelli: “Lazio senza veleno e questo è preoccupante”

Agostinelli analizza la sconfitta della Lazio contro il Sassuolo

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Andrea Agostinelli è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della sfida di domenica sera tra Lazio e Sassuolo, conclusa con una vittoria di misura per i neroverdi.

La gara di ieri con il Sassuolo è quella più preoccupante perchè c’è stato un precedente alla prima giornata. C’è delusione, non c’è stata squadra, prestazione, si è tornati al livello di Como ma in quel caso c’era un avversario più forte. Gli errori di ieri non sono tattici, ma comportamentali. Quando nessun giocatore gioca al suo livello c’è poco da fare. Un allenatore si arrabbia quando non vedo un’anima. C’è modo e modo di perdere, diverso sarebbe stato dopo aver costruito tante occasioni da gol.

Non è possibile giocare a calcio senza avere un veleno sufficiente per portare a casa una partita. Con il Verona già dalla faccia dei calciatori si vedeva voglia e fame. È l’atteggiamento in campo che si nota subito. Poi, attenzione, c’è anche un discorso tecnico. Non è facile sostenere, per esempio, che l’attacco del Sassuolo sia inferiore a quello della Lazio. Sono d’accordissimo con chi sostiene che c’è poca qualità, ancor di più per questo serve il giusto atteggiamento". 

