Ciro Ginestra, dal “Cobra” alla panchina: “Sarri mi ha cambiato la testa”

L’ex bomber racconta a Fanpage.it il suo percorso umano e calcistico: dal primo stipendio speso per la famiglia alla sorprendente avventura col Guidonia Montecelio

Matteo Ischiboni /
Sarri
Sarri - Fraioli

Ciro Ginestra oggi sorprende dalla panchina, ma la fame è la stessa di quando viveva per il gol. Il Guidonia Montecelio, neopromosso in Serie C, è una delle rivelazioni del girone B e gran parte del merito è proprio del suo allenatore. A Fanpage.it, l’ex attaccante si racconta senza filtri, con il tono diretto di chi il calcio lo ha sempre vissuto sulla pelle, senza scorciatoie.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Dalla gavetta nelle giovanili del Venezia al Padova, passando per Frosinone, Sorrento e Salernitana, Ginestra ha costruito una carriera fatta di sacrifici e quasi 200 gol. Ma il passaggio decisivo è stato quello mentale: “Sarri mi ha aperto la mente”, confessa, riconoscendo al tecnico toscano un ruolo chiave nella sua evoluzione.

Queste le sue parole sull'allenatore della Lazio:

Un allenatore che l'ha segnata più di altri da calciatore? Maurizio Sarri, a Sorrento. Con lui ho iniziato a capire il perché delle cose. Le statistiche, lo studio, il lavoro settimanale. È lì che mi si è aperta la testa: ho capito che il calcio non è solo correre e tirare in porta.

 

 

 

Napoli all’attacco di Allegri: “Aggressione fuori controllo contro Oriali”
Emergenza continua: Sarri studia l’alternativa a Zaccagni