Ciro Ginestra, dal “Cobra” alla panchina: “Sarri mi ha cambiato la testa”

Ciro Ginestra oggi sorprende dalla panchina, ma la fame è la stessa di quando viveva per il gol. Il Guidonia Montecelio, neopromosso in Serie C, è una delle rivelazioni del girone B e gran parte del merito è proprio del suo allenatore. A Fanpage.it, l’ex attaccante si racconta senza filtri, con il tono diretto di chi il calcio lo ha sempre vissuto sulla pelle, senza scorciatoie.

Dalla gavetta nelle giovanili del Venezia al Padova, passando per Frosinone, Sorrento e Salernitana, Ginestra ha costruito una carriera fatta di sacrifici e quasi 200 gol. Ma il passaggio decisivo è stato quello mentale: “Sarri mi ha aperto la mente”, confessa, riconoscendo al tecnico toscano un ruolo chiave nella sua evoluzione.

Queste le sue parole sull'allenatore della Lazio: