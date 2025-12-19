Napoli all’attacco di Allegri: “Aggressione fuori controllo contro Oriali”

Supercoppa Italiana, il Napoli accusa Allegri dopo il match col Milan

Il giorno successivo alla semifinale di Supercoppa italiana vinta contro il Milan, il Napoli ha diffuso una nota ufficiale molto dura contro Massimiliano Allegri, chiedendo che vengano adottati provvedimenti per i gravi insulti indirizzati a Lele Oriali durante la gara.

La semifinale di Supercoppa Italiana disputata a Riad tra Napoli e Milan, conclusa con il successo per 2-0 dei campioni d’Italia, ha lasciato conseguenze significative per quanto accaduto a bordo campo. La società guidata da Aurelio De Laurentiis ha pubblicato in mattinata un comunicato durissimo, puntando il dito contro Allegri per il comportamento tenuto nei confronti di Oriali e auspicando sanzioni disciplinari a carico dell’allenatore rossonero.

Comunicato Napoli contro Allegri: “Insulti gravi a Oriali, aggressione fuori controllo”

"La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto", si legge nella nota ufficiale.

La tensione tra le due panchine era già salita nel primo tempo, quando il mancato cartellino dell’arbitro Zufferli nei confronti di Rabiot, colpevole di un duro intervento su Politano, aveva provocato le forti proteste di Conte e Oriali. Il clima acceso è proseguito per tutta la partita, con continui battibecchi a distanza tra i membri degli staff tecnici. “Ma basta!”, ha gridato Conte nella ripresa, dopo l’ennesima protesta giudicata eccessiva da parte di Allegri e del suo gruppo.

Il momento più critico si è verificato nel finale, quando Allegri si è rivolto con toni durissimi verso Oriali: è stato necessario l’intervento di dirigenti e ufficiali di gara per evitare il contatto diretto tra l’allenatore del Milan e il team manager azzurro. Le frasi del tecnico toscano sono state chiaramente captate dai microfoni a bordo campo. Inevitabile la mancata stretta di mano tra Allegri e Conte al termine dell’incontro: il primo ha lasciato il campo senza salutare, mentre il secondo ha potuto farlo soltanto con il vice, Landucci.