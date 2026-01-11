Sarri: "È la prima volta che faccio giocare qualcuno che ha fatto solo un allenamento"

Il Comandante Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di LSC al termine della gara Hellas Verona-Lazio, che si è conclusa con il trionfo della rosa biancoceleste, per commentare il risultato.

Le dichiarazioni di Sarri a LSC

Come si aggiusta la sfortuna? Continuando a crederci e a lavorare, dall’altra parte ci dispiace. Oggi la squadra ha dato tutto, considerando il valore degli avversari ma oggi li abbiamo messi in difficoltà. L’episodio ci condanna. In alcune situazioni ci è mancato l’ultimo passaggio. È chiaro che queste sono partite diverse, incontriamo squadre infila importanti. C’è tanto da correre anche senza palla, si spende tanto. Dall’altra parte le situazioni le sappiamo creare, le partite e i risultati sono spostati anche da queste cose. L’altra volta sono venuto qui a dire che non avevamo dato tutto, oggi non me la sento di dirlo. Dobbiamo guardare avanti, adesso non dobbiamo soffermarci su questa negatività che è normale. Rimango straconvinto che ce la possiamo fare. Se si ritorna in ritiro? Non lo so, ora valutiamo.

Abbiamo avuto un po’ di fortuna ma su una bella azione. La gara l’abbiamo avuta in mano e anche l’impostazione da dietro è stata fatta bene. Abbiamo fatto più fatica a trasformare quello che tavamo costruendo. Vittoria meritata e abbiamo anche inserito due giocatori oggi, intanto abbiamo imparato a conoscerli.

In tutta la mia carriera è la prima volta che faccio giocare un giocatore che ha fatto solo un allenamento questo ci da l’idea delle difficoltà che stiamo attraversando ma le sensazioni su questi ragazzi sono abbastanza positive. Per avere un’idea più veritiera occorre più tempo.

I tifosi

Mi fa piacere aver vinto anche per i tifosi, è raro entrare in campo in trasferta e vedere quello che ho visto oggi, una cosa bellissima, quasi commovente. Per noi dargli una soddisfazione è appagante.

