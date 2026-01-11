Al termine del match Verona-Lazio, l'allenatore del Verona, Paolo Zanetti, ha analizzato la sconfitta ai microfoni di Sky.

A caldo non si dice niente, abbiamo tempo per parlare. Abbiamo fatto una partita importante. Proteste sul contatto tra Valentini e Provedel? Rigore c’è anche su Bradaric, ma c’è fuorigioco e quindi non c’è niente da dire. Loro hanno qualità, anche se senza quella dedizione anche la Lazio avrebbe fatto fatica a segnarci. Ai ragazzi non posso dire niente perché hanno dato tutto, poi ci sono delle situazioni in cui dobbiamo migliorare ed essere più cinici

Bisogna arrivare con più uomini in area, però ci manca sempre il passaggio finale, quel pizzico di qualità. In ogni partita ci manca sempre quel qualcosa da una parte o dall’altra. Non ci riusciamo, però dobbiamo crederci. Oggi sono molto meno preoccupato rispetto a quello che ho visto con il Torino. Quando c’è questo spirito si guarda il futuro in maniera diversa. Gol nei finali? È un insieme di cose, sicuramente chi entra deve fare di meglio. Anche a livello di qualità bisogna dare di più, non dobbiamo cambiare atteggiamento nell’ultima parte della partita, ma non colpevolizzo nessuno, abbiamo bisogno di tutti. Sono otto giorni che siamo in ritiro, oggi abbiamo incontrato una squadra molto forte ma che è andata in difficoltà tante volte perché noi abbiamo fatto bene.