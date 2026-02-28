Forfait di Daniel Maldini: salta la sfida contro il Torino
Problema fisico per Daniel Maldini, che non potrà essere a disposizione di Sarri per la trasferta di Torino
Brutte notizie in casa Lazio alla vigilia della trasferta di Torino contro la squadra oggi guidata da D'Aversa. Secondo quanto raccolto da Radio Laziale, Daniel Maldini non sarà convocato da Sarri per la partita di domani delle ore 18:00 a causa di un problema alla caviglia.
Valutazioni per Sarri
Una situazione che inevitabilmente costringerà Sarri a fare nuove valutazioni per l'attacco biancoceleste: Maldini, da quando veste la maglia laziale, ha sempre ricoperto il ruolo di falso nove, venendo impiegato in cinque occasioni da titolare.